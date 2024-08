Bologna-Udinese / Italiano: “Li abbiamo studiati. Cambiaghi? Ok”

È tutto pronto per la prima sfida di campionato della nuova Udinese di Runjaic . I bianconeri saranno di scena domani sera al Dall'Ara contro il Bologna . Nella conferenza stampa della vigilia, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano ha analizzato il match: "Quest'anno ci sono stati tantissimi cambi di allenatore, tanti gruppi che devono trovare la propria identità. L'Udinese ha un allenatore nuovo e abbiamo cercato di analizzare qualche loro amichevole . Hanno a disposizione giocatori di qualità, con giocatori molto aggressivi e fisici che cercheranno di metterci in difficoltà. E' la prima giornata, ci sarà molto caldo e dovremo saper gestire tutto con grande pazienza: il Bologna lo sa fare, sa rallentare e accelerare e questo ci aiuterà".

Castro e Dallinga: "I nostri numeri nove sono Castro e Dallinga, poi avremo tante partite e tante competizioni da giocare ed entrambi devono sapere lavorare per la squadra con e senza palla. Partita per partita valuteremo chi schierare in base a condizione, fiducia e avversario, ma tutti e due devono saper fare le stesse cose. Serve aiuto e sacrificio come si è visto l'anno scorso. E' un patrimonio che non dobbiamo disperdere". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sull'esordio dell'Udinese. Le probabili formazioni <<<