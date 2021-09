Notizie Udinese – Italiano: ”Domani gara tosta. Deulofeu e Pussetto…”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Udinese. Le sue parole

Queste le parole del tecnico dei viola. ''Troppe occasioni sprecate? E’ un aspetto che la Fiorentina deve migliorare perchè non puoi avere 4-5 occasioni da gol e non concretizzarle . Dobbiamo imparare ad indirizzare la partita a nostro favore. Contro i nerazzurri sono convinto che se avessimo fatto il secondo gol non avremmo perso. L'approccio alle gare mi sta piacendo, ma dobbiamo concretizzare le palle gol. Contro il Genoa siamo stati bravi a venir fuori nel secondo tempo e fare due gol. Mi è piaciuto molto quell'atteggiamento. Tuttavia, appena subiamo gol ci abattiamo e non ce lo possiamo permetterci. Dobbiamo continuare a giocare. Abbiamo fatto 70 minuti alla pari contro i campioni d'Italia. Mi sta piacendo come stiamo affrontando le partite, ma dobbiamo migliorare molto soprattutto in difesa . Tanti falli subiti? Vuol dire che riusciamo ad avere per tanto tempo la palla e che questi giocatori vengono falcidiati da falli tattici è un dato che un pò mi piace. Vuol dire che siamo noi a comandare. Nico non deve reagire così. Non dobbiamo metterci in difficoltà da soli. Siamo solo alla quinta giornata, ma sto vedendo la mentalità giusta. Bonaventura sa dosare le energie, coprire bene lo spazio, e sa quando arrivare in zona gol. Si sta dimostrando un giocatore che ora sta bene soprattutto mentalmente''.

Italiano ha detto la sua sull'Udinese. ''Siamo alla terza partita in sette giorni. E’ la più difficile perchè abbiamo usato molte energie. Non recuperiamo Venuti, Castrovilli e Gonzalez che è squalificiato. Ci aspetta una gara tosta e difficile. L'Udinese è una squadra che in casa ti mette in difficoltà. E’ molto fisica, ma anche tecnica. Cercheremo di mettere in campo la miglior formazione possibile per condurre bene la gara. I 5 cambi possono determinare e noi ci dobbiamo far trovare pronti. Deulofeu è bravo sull' uno contro uno, Pussetto attacca bene la profondità. Lo fanno ad alto livello. Sono molto forti. Ripeto, in casa l'Udinese concede poco ed è molto compatta. Dobbiamo far attenzione anche sui calci piazzati. Pulgar ha accusato un affaticamento muscolare dopo Marassi. Ieri è rientrato in gruppo, è importante averlo al 100%. Torreira non è ancora al massimo della condizione, ma sta migliorando anche l'intesa con i compagni. In mezzo al campo la sua presenza si fa sentire. Abbiamo subito, soprattutto nei minuti finali, qualche gol di troppo. Non concediamo tanto, ma quel poco che concediamo veniamo castigati. Possiamo comportarci in maniera diversa. Vlahovic vive per il gol. Non sempre è facile.Vlahovic è un giocatore forte e i difensore avversari lo affrontano con la massima attenzione. Sta lavorando bene, ma noi non dobbiamo aggraparci solamente a lui. L'importante è che viene coinvolto sempre. Il gol arriverà. Per me è tutto nella normalità.'' Nel frattempo, ecco chi dirigerà la sfida. Il profilo <<<