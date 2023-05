Fiorentina-Udinese | Italiano: “Gara importante. Ci giochiamo tanto”

"È una squadra difficile da affrontare, è in un buon momento, molto forte fisicamente e con giocatori che si stanno esprimendo bene, perciò è una partita difficile come tutte le partite in cui, come loro, ci giochiamo tanto . Dobbiamo giocare con la testa".

"Ogni partita è un esame per mettersi in mostra, per cercare di trovare soluzioni, per chi deve mettere minuti o trovare continuità. Abbiamo ancora tante gare, abbiamo la gara di ritorno di Conference in cui possiamo ancora tante possibilità di superare il turno".