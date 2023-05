Mercato Udinese – Pereyra rinnovo in stand-by / I Pozzo hanno il sostituto

Non arriva nessuna novità sul rinnovo di Pereyra. Il calciatore vuole fare la differenza, ma ad oggi non sa ancora qual è il suo futuro

L'Udinese continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La società gestita dalla famiglia Pozzo si prepara ad un big match contro la Fiorentina, allo stesso tempo si inizia già a pensare al mercato e soprattutto al futuro della società. Un giocatore su tutti non ha ancora deciso quale potrebbe essere il suo futuro e nelle prossime ore ci si aspettano delle importanti novità, stiamo parlando di Roberto "El Tucu" Pereyra. Il tuttofare della società friulana è ancora troppo importante, ma ad oggi non ci sono delle novità sul suo rinnovo. Andiamo a vedere tutte le ultime e la possibile scelta contrattuale.