News Udinese – Ehizibue, ecco chi è il “nuovo” Soppy – FOTO

Il team guidato da Sottil si sta muovendo sul mercato. Nelle ultime ore è arrivata l'ufficialità di un nuovo acquisto, ecco di chi si parla

Adesso è ufficiale il team bianconero ha sistemato anche la fascia destra. Kingsley Ehizibue è un nuovo giocatore dell'Udinese. Il talento nigeriano arriva dalla Germania, più precisamente dal Colonia. Stiamo parlando di un talento che ha grande voglia di rilancio e cerca in Udine una piazza che possa dargli lo spazio per fare bene. Questo acquisto sistema al meglio lo spazio lasciato vuoto da ben due cessioni, la prima è stata quella di Nahuel Molina che è andato all'Atletico Madrid per una cifra intorno ai venti milioni di euro. La seconda, invece, è quella di Brandon Soppy che qualche giorno fa ha firmato con l'Atalanta per dieci milioni di euro.

Il nuovo acquisto bianconero ha sorpreso nel corso della sua militanza in Olanda, visto che con il Pec Zwolle in Eredivisie ha avuto delle medie da terzino di ottima qualità. Ehizibue è un calciatore capace di mettere a segno quasi 20 assist in poco più di 100 partite, una media davvero molto interessante. Il grande salto in Bundesliga, però, non è andato per il verso giusto, visto che non è riuscito ad inserirsi al meglio all'interno della squadra e di conseguenza assicurarsi un posto da titolare fisso. Non perdere le cifre ufficiali di questo affare.

Le zebrette hanno ufficializzato il colpo in tarda nottata. Stiamo parlando di una trattativa che si aggira attorno al milione e mezzo più bonus per l'intero costo del cartellino. Il nigeriano ha vinto a tutti gli effetti la concorrenza di Hector Bellerin, in quello che è stato più un sogno che una trattativa vera e propria. L'Udinese è pronta per accogliere il suo nuovo giocatore. Si spera possa sorprendere come hanno fatto gli ultimi terzini che hanno vestito la maglia bianconera. Cambiando rapidamente discorso, scopriamo chi sarà l'arbitro designato per l'incontro di domani sera alla Dacia Arena contro la Fiorentina. Ecco di chi si tratta <<<