News Udinese – Italiano inizia a mobilitarsi in vista dei friulani: il punto

Il tecnico dei rossoblu ha lasciato ben 3 giorni liberi alla squadra dopodiché inizierà la preparazione per la gara a Udine

Dopo la convincente vittoria contro il Napoli , Italiano ha dato tre giorni di libertà ai suoi giocatori, i quali si ritroveranno giovedì per iniziare i preparativi per la partita in trasferta contro l’Udinese .

Nell'ambiente rossoblu regna un'allegria notevole, poiché si sta vivendo uno dei periodi più felici della sua storia: infatti, non era mai successo, nell'era dei tre punti, che la squadra iniziasse in modo così favorevole.

Dopo 11 giornate, il Bologna ha accumulato 21 punti, ottenuti grazie a 6 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte (contro Roma e Milan all'inizio della stagione).