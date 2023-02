News Udinese / Incubo per l’ex Jajalo: è rottura del legamento crociato

L'ex giocatore bianconero deve già dire addio alla stagione con la nuova maglia. Mato Jajalo , dopo aver deciso di cambiare maglia per poter avere più spazio in vista dei prossimi incontri e guidare i lagunari verso nuovi traguardi, ha finito anzitempo la sua stagione. Per il centrocampista, arrivato a gennaio dall'Udinese e che finora ha giocato solo sette partite con la nuova maglia, si tratta del terzo infortunio simile negli ultimi tre anni , dopo il guaio al collaterale del luglio 2020 (fuori 126 giorni) e la rottura del crociato nel dicembre dello stesso anno (fuori 178 giorni) dopo neanche un mese dal rientro.

Il comunicato

Il Venezia FC ha annunciato sul proprio sito ufficiale che Mato Jajalo ha riportato la rottura del legamento crociato anteriore destro, come evidenziato dagli esami strumentali effettuati a seguito della partita di campionato Venezia-Cagliari. Il centrocampista classe 1988 sarà operato nei prossimi giorni dal Professor Mariani presso la clinica Villa Stuart di Roma ed i tempi di recupero verranno valutati a seguito dell'intervento chirurgico. Ora la nuova mazzata. Jajalo, come si legge sul comunicato del Venezia, sarà operato nei prossimi giorni. I tempi di recupero saranno valutati post operazione, ma intanto il centrocampista tornerà in campo solo nella prossima stagione. Cambiando rapidamente discorso, non perdere le dichiarazioni del portiere Marco Silvestri. Ecco le sue parole su questo momento <<<