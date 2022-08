Notizie Udinese | Jaka Bijol è tornato ad allenarsi in gruppo!

Il difensore sloveno era rimasto vittima di un infortunio alla testa, come conseguenza di uno scontro di gioco con Botheim

Neanche il tempo di leccarsi le ferite che è già tempo di tornare in campo. Infatti, dopodomani, la ciurma di Sottil è attesa al U Power Stadium per affrontare il Monza di Giovanni Stroppa. In palio ci sono tre punti importantissimi, sia per il morale sia per allontanarsi dai bassifondi della classifica. L'ex tecnico dell'Ascoli è in cerca della sua prima vittoria in serie A e per riuscirci può contare su un rientro fondamentale.

Nella seduta pomeridiana, andata in scena ieri al Bruseschi, si è rivisto allenarsi in gruppo Jaka Bijol. Il centrale sloveno era stato costretto ad abbandonare il campo di gioco dopo un brutto colpo alla testa. Dopo aver passato la nottata in ospedale per gli accertamenti del caso, Bijol è tornato ieri a completa disposizione del mister e della squadra.

Un rientro fondamentale

Un innesto importante, visto che a Monza sarà più che mai emergenza a destra, a causa dell'espulsione di Perez rimediata contro la Salernitana. Il difensore della Seleccìon era stato schierato in ruolo non suo, preferito a Ebosele giudicato ancora troppo acerbo per partire dall'inizio. A questo punto ci attendiamo un ritorno dal primo minuto di Bijol che bene aveva fatto nei suoi primi 24 minuti in maglia bianconera. Se dovesse essere riproposta la formazione di sabato, lo sloveno andrebbe a posizionarsi al fianco di Nuytinck, con Becao e Masina a fungere da terzini bloccati. Ma non è finita qui. Sottil nei prossimi giorni valuterà tutti gli elementi del gruppo per decidere quali cambiamenti adottare contro li brianzoli. Potrebbe recuperare anche Mato Jajalo e il mercato potrebbe mettergli a disposizione forze fresche, come Ehizibue, ancora alle prese con una decisione da prendere. Vedremo quale soluzioni adatteranno i bianconeri. Intanto Stroppa deve fare i conti con un'infermeria piena e una difesa in emergenza totale. Questi i calciatori che non prenderanno parte alla sfida <<<<