News Udinese – Le ultime su Jaka Bijol: il punto sull’infortunio

La squadra allenata da Andrea Sottil si prepara al prossimo incontro, facendo attenzione alle condizioni del centrale Jaka Bijol

Redazione

Il team bianconero continua a lavorare in vista del prossimo impegno di campionato, stiamo parlando di una società che non si può permettere altri passi falsi e deve raggiungere (a tutti i costi) la prima vittoria stagionale. Dall'altra parte del campo, venerdì ci sarà un'altra società che non vede l'ora di rilanciarsi e dire la sua. Stiamo parlando di una squadra che ha faticato tantissimo per arrivare nella massima serie del calcio italiano ed ora non ha nessuna intenzione di abbandonare questa categoria. La società pronta a sfidare le zebrette è il Monza di Berlusconi. I brianzoli devono smuovere la classifica il prima possibile e non sono ammessi passi falsi.

Nelle ultime ore, i bianconeri, hanno dovuto monitorare le condizioni di un difensore centrale. Il protagonista dell'articolo è Jaka Bijol, stiamo parlando di un talento che non vede l'ora di inserirsi e prendersi la titolarità con continuità, ma il suo inizio non è stato dei migliori. Per lui c'è ancora moltissimo lavoro da fare e sicuramente inserirsi in un campionato complesso come la Serie A non è semplice. Contro la Salernitana, inoltre, era partito in ottimo modo ma in pochissimo tempo si è trovato costretto ad alzare bandiera bianca per via di un contrasto aereo. Ecco le sue condizioni in vista dei prossimi impegni.

Il ritorno di Jaka Bijol

Subito dopo l'incontro, il difensore è stato portato in ospedale per svolgere tutti gli accertamenti del caso. Bijol, ha passato anche la notte nella clinica per precauzione, ma fortunatamente non è stato riscontrato nessun tipo di infortunio serio o grave. Alla ripresa degli allenamenti (programmata per ieri pomeriggio) c'era anche il nazionale sloveno ed ha svolto tutta la seduta assieme ai compagni. Di conseguenza l'allarme è rientrato completamente.