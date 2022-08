Udinese – Gli aggiornamenti su Jaka Bijol: le ultime sull’infortunio

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri. Non perdere tutte le ultime sull'infortunio di Jaka Bijol

Il difensore bianconero Jaka Bijol ha subito un brutto infortunio nel corso dell'incontro di ieri pomeriggio con la Salernitana. Il giocatore arrivato quest'estate dal Cska di Mosca nel giorno del suo esordio in Serie A, è dovuto uscire anticipatamente dal campo di gioco. Stiamo parlando di un danno mica da ridere, visto che al momento non è ancora uscito dall'ospedale. Lo scontro aereo con Botheim ha evidenziato dei giramenti di testa che non hanno permesso al talento sloveno di continuare a dire la sua (per onor di cronaca, al suo posto è entrato l'olandese Bram Nuytinck). In conclusione, non perdere tutti i dettagli sull'infortunio.

Al momento resta in ospedale solo per un controllo e per osservazione, il problema sembra essere passato ma i dottori preferiscono essere sicuri al massimo, soprattutto per un problema che coinvolge la testa. Nelle prossime ore, però, potrebbe già tornare ad allenarsi con i compagni e sperare di poter raggiungere la convocazione per il match contro il Monza. La situazione sicuramente non è semplice e nessuna valutazione resta scontata, bisogna fare del proprio meglio e continuare a lavorare per poter sperare in un ritorno sui campi da gioco. Intanto, in sua assenza, la difesa titolare potrà essere solo una: eccola.

Ecco i tre titolari

I giocatori pronti per prendersi un posto da titolare in vista della trasferta allo stadio Brianteo di Monza sono: Bram Nuytinck, Adam Masina e l'imprescindibile Rodrigo Becao. Il brasiliano (ad oggi) è l'unico punto fisso in difesa di questa società e non vede l'ora di continuare a dire la sua sul campo da gioco. Vista anche l'espulsione di Nehuen Perez, però, le scelte sono pressoché obbligatorie e si potrà fare pochissimo, se non schierare i giocatori preannunciati.