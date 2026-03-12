Ex Udinese – Jankto: “Maxi Lopex mi chiamava fro***, risposi…”

La carriera di Jakub Jankto sta ricevendo particolari attenzioni nel corso dell'ultimo periodo. Dopo l'apertura del canale social Tik Tok, il calciatore ceco, sta svelando retroscena molto interessanti. Non perdiamo un secondo e passiamo alle sue parole e ad un aneddoto molto carino con Maxi Lopez.

"Quando ho iniziato all'Udinese lui giocava con me. Quando la squadra vinceva le partite si andava in discoteca, si usciva. Maxi scherzando mi diceva sempre: 'Compà, devi venire con noi, dobbiamo scop**e le ragazze. Vieni, vieni!'. Ma io gli rispondevo: 'No Maxi, io resto a casa, domani c'è allenamento'. A quel punto lui mi diceva: 'Fro**o, fro**o di me**a! Devi venire con noi!'. Mi prendeva in giro. Mi arrabbiavo così tanto che una volta eravamo allo stadio nello spogliatoio e lui di nuovo: 'Fro**o di me**a, gay!'. Era quando avevo 20 anni, era prima (del coming out, ndr). Mi sono incazz**o e davanti a tutti i giocatori gli ho detto 'Cornuto di me**a!'. Tutti zitti, lui mi guardava… Da quel momento in poi non mi ha detto più niente. Troppo bello, ci prendevamo in giro entrambi". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato. Da Napoli sono sicuri, ADL ci prova per Zaniolo: tutti i dettagli <<<