Ex Udinese – Joao Ferreira e l’esordio con il Braga: ecco come è andata

Il portoghese Joao Ferreira è pronto per rendersi protagonista sin da subito. Difensore centrale che con l'Udinese ha avuto tanto spazio, anche se le sue prestazioni non sempre hanno convinto. Proprio per questo motivo i bianconeri hanno deciso di non continuare con lui ed è iniziata una nuova avventura proprio nel suo paese natale: il Portogallo.