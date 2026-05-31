L'Udinese deve decidere il futuro di due calciatori che sicuramente potranno essere il futuro della squadra del Friuli Venezia Giulia. Il primo è anche quello che meglio si è comportato nei suoi mesi in prestito in Serie B, più precisamente alla Sampdoria stiamo parlando di Matteo Palma. Il difensore centrale ha trovato sin da subito il giusto feeling con la squadra e di settimana in settimana si è preso titolarità ed ha anche messo a referto delle ottime prestazioni. Adesso la decisione del team è quella di attendere il prossimo ritiro per valutare sotto tutti i punti di vista quello che sarà il suo futuro. Sicuramente è arrivato alla maturità necessaria per essere titolare anche in Serie A.

Il secondo protagonista

Simone Pafundi

Il fantasista che ha conquistato la convocazione in Nazionale quando era ancora sedicenne, ha messo a referto una stagione fatta di alti e bassi, ma anche in questo caso sarà il ritiro a decidere quello che potrebbe essere il suo futuro. L'Udinese vuole dare fiducia ad uno dei talenti cristallini più interessanti del nostro calcio e di conseguenza sembra essere solo questione di tempo prima che possa ritrovare un ruolo da assoluto protagonista. In caso, sarà comunque prestito con l'Udinese che non ha intenzione (al momento) di perdere le sue giocate.