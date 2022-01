News Udinese – Juric vuole lanciare il talentino / Possibile chance ad Udine

L'allenatore del Torino sta preparando il prossimo match di campionato. Una sfida importantissima per le ambizioni delle squadre. Le ultime

Redazione

L'Udinese deve invertire la rotta e ripartire più forte che mai. La distanza dalla zona retrocessione, in questi primi tre incontri del 2022, si è ridotta drasticamente. Ora solo sette punti separano la squadra allenata da Gabriele Cioffi dai bassifondi della classifica. Il tecnico vuole tornare a macinare punti e gol sin dal prossimo incontro, anche se l'avversario non sarà dei più semplici. Stiamo parlando del Torino di Ivan Juric, l'allenatore ha creato una squadra molto interessante capace di mettere in difficoltà anche le big del nostro campionato. Le zebrette studiano una contromossa, ma anche il tecnico croato potrebbe mettere in campo una carta a sorpresa. Andiamo a vedere di chi si sta parlando.

La sorpresa

Ha firmato da pochissimo e potrebbe esserci una chance già dal prossimo incontro. Arriva dal Milan e la sua esperienza in rossonero non è stata delle più felici, ma ora è pronto per rilanciarsi e far vedere a tutti di essere pronto per il grande calcio. Ha i mezzi tecnici per poter fare la differenza, stiamo parlando dell'attaccante italiano Pietro Pellegri. Sicuramente il tecnico croato non lo vede come la semplice riserva di Antonio Sanabria, ma con il tempo vorrà regalargli sempre più spazio. La prima opportunità potrebbe arrivare tra pochissimo. Ecco il momento che attraversano i granata in vista della partita contro l'Udinese.

Chi entra e chi esce

Il team che si allena al Filadelfia dovrebbe ritrovare diversi componenti importanti in vista del prossimo incontro di campionato. In difesa non ci sarà Bremer poiché squalificato, ma dovrebbe tornare il difensore centrale ivoriano Djidji. In attacco bisognerà ancora fare a meno del capitano Andrea Belotti, ma come detto in precedenza sarà pronto a subentrare il giovanissimo Pietro Pellegri.