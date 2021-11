News Udinese – Juric sfida Gotti / Tutti i segreti del Toro

La squadra bianconera dovrà affrontare il Torino di Ivan Juric, che salvo qualcche battuta d'arresto sta portando avanti un buon campionato

Redazione

La squadra bianconera se la dovrà vedere contro il Toro di Ivan Juric. L'allenatore croato da quando è arrivato sulla panchina dei granata ha portato entusiasmo in una piazza sfiduciata dopo le ultime stagioni. Ora salvo qualche battuta d'arresto improvvisa, come la sconfitta contro lo Spezia, non ha deluso le aspettative. Di conseguenza per Gotti sarà un impegno tutt'altro che semplice, però la società guidata dal presidente Giampaolo Pozzo è obbligata a dare il massimo per poter inanellare una serie di risultati positivi, dopo le otto giornate senza vittoria. Andiamo intanto a vedere come anche il Torino sta preparando questo incontro. Tutti i segreti dei granata.

Gli allenamenti

Un vantaggio per i bianconeri sicuramente sarà la possibilità di poter preparare la partita al meglio, a differenza del Torino. Fino all'inizio di settimana prossima Juric dovrà fare a meno di ben quindici elementi della rosa e non tutti torneranno assieme, di conseguenza dovrà adattarsi alle esigenze delle nazionali. Infatti in questi giorni, durante quasi tutte le sedute d'allenamento vengono aggregati diversi primavera. Inoltre anche chi è rimasto in quel del capoluogo piemontese, deve fare i conti con qualche acciacco fisico. Stiamo parlando di Mandragora ed Ansaldi, i due giocatori continuano ad eseguire del lavoro differenziato.

I punti di forza

Sicuramente le squadre del tecnico croato fanno leva su due grandi punti di forza, il primo è la spinta delle ali e non a caso Ola Aina e Singo sono tra i migliori giocatori di questa stagione in maglia granata. La seconda particolarità della rosa allenata dall'ex Genoa sono sicuramente gli inserimenti dei centrocampisti. Pobega, Praet e Brekalo sono anche loro tra i giocatori più pericolosi della rosa torinese, motivo per cui il tecnico Gotti deve prestare particolare attenzione. Non finisce qua. Ecco tutte le info sull'amichevole di domani che vede scontrarsi il Koper e l'Udinese. Le ultime <<<