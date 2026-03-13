La sfida tra le due compagini bianconere si avvicina a grandi passi, noi non possiamo fare altro che iniziare a programmare il prossimo incontro di campionato e cercare di capire quali saranno le novità più importanti. Non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulla probabile formazione le scelte dei due mister.
Udinese-Juventus | Big match alle porte: ecco le probabili formazioni
Si avvicina a grandi passi la sfida di campionato tra i bianconeri di Torino e quelli del Friuli Venezia Giulia: ecco le probabili
Udinese (3-5-2): Okoye; Kristensen, Kabasele, Mlacic; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, McKennie, Boga; Yildiz. All. Spalletti.
Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Da Napoli sono sicuri, ADL punta Zaniolo <<<
