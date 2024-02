Juventus-Udinese / Le formazioni ufficiali: dentro Samardzic, fuori Ebosele

Le scelte di Max Allegri e Gabriele Cioffi diventano ufficiali proprio in questo istante. Ecco come scenderanno in campo le due compagini

Le scelte di Max Allegri e Gabriele Cioffi diventano ufficiali proprio in questo istante. Ecco come scenderanno in campo le due compagini che sono pronte per battagliare e per raggiungere i tre punti finali. Si prospetta una sfida di primissimo livello tra due squadre che hanno le capacità per dire la propria.