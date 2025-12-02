Juventus 2-0 Udinese | Giovane, ma delude: il top e flop del match

I bianconeri di Torino e quelli di Udine si sono dati battaglia. Tutti i voti assegnati alla fine del match degli ottavi di finale di Coppa

La sfida tra i bianconeri di Torino e l'Udinese ha dato una valutazione abbastanza scontata, con il club gestito per molte stagioni dalla famiglia Agnelli che si assicura il passaggio ai quarti di finale. Passiamo al top ed il flop di giornata.

Un solo calciatore si può salvare dopo una prova così al di sotto delle aspettative da parte dei primi bianconeri di Italia, stiamo parlando di Razvan Sava . Nessuna colpa sulle due reti subite ed una prova decisamente interessante, anche se il titolare continua ad essere Maduka Okoye.

IL FLOP

Il calciatore bianconero che delude più di tutti è senza ombra di dubbio Matteo Palma. Rigore concesso e soprattutto autogol. Una partita da dimenticare il prima possibile per l'Udinese e soprattutto per il classe 2008.