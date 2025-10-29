Al termine dei novanta minuti di gioco e della sconfitta per i bianconeri di mister Kosta Runjaic ha fatto il punto un calciatore che è fondamentale per la squadra. Ecco le dichiarazioni di Christian Kabasele.
Juventus 3-1 Udinese | Kabasele: “Obiettivo? Mettere in difficoltà il mister”
Differenza tra primo e secondo tempo?—
"Abbiamo sofferto di più nel corso della seconda frazione, anche perché la Juve ha giocato bene e ci ha messo tante pressioni addosso. Non siamo stati bravi a giocare la palla e mettere in difficoltà gli avversari con le ripartenze. Dobbiamo lavorare tanto, perché facciamo magari 45 bei minuti e poi caliamo molto".
Sta migliorando l'intesa difensiva?—
"Giocare assieme ci aiuta, ma è fondamentale trovare continuità con tutta la squadra ed alla fine prendiamo sempre due o tre gol. Se vogliamo essere una squadra della parte sinistra della classifica, dobbiamo crescere tanto nella fase difensiva. Dietro (per il momento) prendiamo sempre gol".
Il punto sulla titolarità—
"Io mi aspetto sempre di essere titolare, logicamente devo lavorare al massimo per mettere in difficoltà il coach. Ora che Kristensen sta mancando, serve che mi faccia trovare pronto per poi trovare più minuti più avanti".
