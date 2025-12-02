Terminata da qualche istante la sfida di campionato tra i bianconeri di mister Kosta Runjaic e quelli di Luciano Spalletti. Ecco le dichiarazioni, alla fine dei novanta minuti, da parte del tecnico del team di Torino.
Juventus 2-0 Udinese | Parla Spalletti: “Dedichiamo la vittoria a Vlahovic”
Il punto sulla partita—
"La vittoria la dedichiamo a Dusan Vlahovic. Quella di oggi è una discreta partita, non posso essere deluso. L'Udinese è una squadra che ha fisicità e grande corsa, di conseguenza il rischio in ripartenza è reale. Abbiamo gestito bene la sfida, anche se bisogna sottolineare che delle situazioni potevano essere gestite meglio".
Il punto su David—
"Possiamo dire che è un calciatore di grandi qualità, sa muoversi decisamente molto bene e sa gestire anche palloni difficili. Dal punto di vista fisico ha grande forza e sa occupare gli spazi, logicamente ha bisogno di palloni in profondità per attaccare quest'ultimi".
