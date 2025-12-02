Juventus 2-0 Udinese | Parla Spalletti: “Dedichiamo la vittoria a Vlahovic”

Il punto sulla partita

"La vittoria la dedichiamo a Dusan Vlahovic. Quella di oggi è una discreta partita, non posso essere deluso. L'Udinese è una squadra che ha fisicità e grande corsa, di conseguenza il rischio in ripartenza è reale. Abbiamo gestito bene la sfida, anche se bisogna sottolineare che delle situazioni potevano essere gestite meglio".