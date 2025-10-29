Terminata da qualche istante la sfida dell'Allianz Stadium tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e quelli di coach Brambilla. Alla fine dell'incontro ha detto la sua un mister che probabilmente chiuderà la sua prima pagina in bianconero con la media punti equivalente a tre. Passiamo alle parole di Brambilla.
Juventus 3-1 Udinese | Parla Brambilla: “Vittoria meritata…”
Che giornate sono state?—
"Due/tre giorni molto lunghi in cui abbiamo lavorato tanto e cercato di preparare nel migliore dei modi la partita. Loro vivevano un momento poco bello, con i calciatori molto demoralizzati ed oggi hanno fatto il meglio e lo hanno fatto alla grande".
Come si è liberata la squadra nel secondo tempo?—
"Non era facile oggi per i ragazzi fare una partita arrembante sin da subito. Meritavamo anche di trovare il doppio vantaggio e prendendo gol nel recupero la partita si è ri equilibrata. Questa poteva diventare una partita pericolosa, ma nel secondo tempo sono stati praticamente perfetti. Vittoria meritata".
