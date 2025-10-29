Juventus 3-1 Udinese | Parla Brambilla: “Vittoria meritata…”

Terminata da qualche istante la sfida dell'Allianz Stadium tra l'Udinese di mister Kosta Runjaic e quelli di coach Brambilla. Alla fine dell'incontro ha detto la sua un mister che probabilmente chiuderà la sua prima pagina in bianconero con la media punti equivalente a tre. Passiamo alle parole di Brambilla .

Che giornate sono state?

"Due/tre giorni molto lunghi in cui abbiamo lavorato tanto e cercato di preparare nel migliore dei modi la partita. Loro vivevano un momento poco bello, con i calciatori molto demoralizzati ed oggi hanno fatto il meglio e lo hanno fatto alla grande".