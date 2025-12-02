Juventus 2-0 Udinese | Runjaic: “Arrivato il raddoppio nel miglior momento”

Appena termina la sfida di Coppa Italia tra l'Udinese di Mister Kosta Runjaic e i bianconeri di Torino allenati da Luciano Spalletti. Ecco le dichiarazioni del coach tedesco.
Parla mister Kosta Runjaic alla fine della sfida di campionato contro i bianconeri di Torino. Ecco le parole del tecnico bianconero
Cosa è mancato a questa Udinese?—
"Prima di tutto abbiamo giocato in casa della Juve, una delle squadre più forti d'Italia ed anche d'Europa. Posso dire che abbiamo tenuto botta, ma quando dovevamo fare il salto di qualità e nel nostro migliore momento è arrivata la seconda rete da parte dei bianconeri di Torino che ha messo la parola fine al match".
Il punto su Palma—
"Oggi abbiamo giocato con una squadra molto giovane, lui per me ha giocato una partita solida. Peccato essere usciti contro la Juve, ma contro il Genoa faremmo una partita completamente diversa".
