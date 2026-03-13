Udinese-Juventus | Runjaic: “Bisogna essere eccellenti, su Solet…”

L’Udinese e la Juventus si avvicinano a grandi passi verso il prossimo incontro di campionato. Ecco tutti i dettagli e le parole del mister

Lorenzo Focolari Redattore 13 marzo - 16:10

La sfida di campionato tra l’Udinese e i bianconeri di Torino è alle porte. Non perdiamo un secondo e partiamo subito con le parole del mister dei bianconeri di Udine.

Superato il momento negativo? — "Contro i bianconeri abbiamo bisogno di una prestazione eccellente per fare punti. Parliamo di una delle squadre più forti assieme all'Inter. Domani vogliamo fare punti anche se sappiamo che sarà difficile. Prenderemo una decisione su Solet e capiremo se sarà convocato, non potrà giocare da titolare ma solamente uno spezzone".

Va evidenziata anche la forza dell'Udinese — "Noi abbiamo totale rispetto di ogni nostro avversario. Sappiamo benissimo la forza della Juve ed abbiamo bisogno di una prestazione che non preveda errori. Abbiamo un potenziale e va messo in mostra".

Come sta Atta? — "Sta facendo una buona stagione, la prima completa in una squadra professionistica. Può capitare che abbia anche momenti al ribasso, potrebbe giocare titolare ma non so ancora dirvelo con certezza".

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