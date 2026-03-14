Udinese 0-1 Juventus | Runjaic: “Non ho rimpianti, abbiamo dato tutto”

Il punto sul ruolo di Zarraga

"Solet non è al 100% e non abbiamo voluto rischiarlo, mentre Bertola è infortunato con un Kabasele che sta facendo una super stagione di leadership, ma abbiamo solo tre centrali disponibili. Mlacic è arrivato dalla Croazia e sta facendo un salto incredibile inoltre è molto giovane. Non voglio bruciare le tappe ed alcuni calciatori hanno bisogno di 2/3 anni. Zarraga devo dire che si applica sempre molto ed è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, l'abbiamo messo in quella posizione per schermare Kenan Yildiz. Se Ekkelenkamp avesse segnato aggiungo che la partita sarebbe girata dalla nostra parte".