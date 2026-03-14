Terminata con una sconfitta il sabato del campionato italiano per l'Udinese. Non perdiamo un secondo ed ecco tutte le dichiarazioni di mister Kosta Runjaic al termine dei novanta minuti di gioco.
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Udinese 0-1 Juventus | Runjaic: “Non ho rimpianti, abbiamo dato tutto”
Il punto sul ruolo di Zarraga—
"Solet non è al 100% e non abbiamo voluto rischiarlo, mentre Bertola è infortunato con un Kabasele che sta facendo una super stagione di leadership, ma abbiamo solo tre centrali disponibili. Mlacic è arrivato dalla Croazia e sta facendo un salto incredibile inoltre è molto giovane. Non voglio bruciare le tappe ed alcuni calciatori hanno bisogno di 2/3 anni. Zarraga devo dire che si applica sempre molto ed è il classico giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero, l'abbiamo messo in quella posizione per schermare Kenan Yildiz. Se Ekkelenkamp avesse segnato aggiungo che la partita sarebbe girata dalla nostra parte".
Contro un avversario di questo livello si poteva fare di più?—
"Cosa volete sentirmi dire? Avrei dovuto inserire più centrocampisti? Mettere la difesa a tre? Quando si affronta la Juve bisogna anche avere un po' di fortuna. Allo stadio c'erano più tifosi loro che nostri, a volte questo sport si rende troppo difficile, ma la verità è che la Juve è più forte di noi".
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