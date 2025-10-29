Appena terminata la sfida dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di Brambilla e quelli di mister Kosta Runjaic. Una partita che ha visto nel complesso una buona Udinese. Non perdiamo tempo e passiamo al top ed il flop di questo incontro.
udinese
Juventus 3-1 Udinese | Zaniolo Re Mida, Goglichidze costa 3 gol: top e flop
IL TOP—
C'è un calciatore che da diversi giorni ogni cosa che tocca rischia di diventare oro. La rete contro la Cremonese lo ha sbloccato ed ora vedere giocare Nicolò Zaniolo è un piacere. Calciatore che non riesce a fermare quasi mai la difesa bianconera quando viene pescato in velocità e mette a referto la seconda rete del suo campionato, ma la sensazione è che ne arriveranno molte altre.
IL FLOP—
Il calciatore che più di tutti delude per le sue giocate è Saba Goglichidze. Dal primo all'ultimo secondo sembra sempre fuori dal match ed infatti inizia la sua partita concedendo il rigore del vantaggio ed arriva fino al fallo netto su Yildiz, passando per il gol di Gatti. Prestazione a dir poco rivedibile. Restando sul match, ecco tutti i voti assegnati. Le pagelle di Juventus-Udinese <<<
