Juventus 3-1 Udinese | Zaniolo Re Mida, Goglichidze costa 3 gol: top e flop

Appena terminata la sfida dell'Allianz Stadium tra i bianconeri di Brambilla e quelli di mister Kosta Runjaic. Una partita che ha visto nel complesso una buona Udinese. Non perdiamo tempo e passiamo al top ed il flop di questo incontro .

IL TOP

C'è un calciatore che da diversi giorni ogni cosa che tocca rischia di diventare oro. La rete contro la Cremonese lo ha sbloccato ed ora vedere giocare Nicolò Zaniolo è un piacere. Calciatore che non riesce a fermare quasi mai la difesa bianconera quando viene pescato in velocità e mette a referto la seconda rete del suo campionato, ma la sensazione è che ne arriveranno molte altre.