Udinese – Kabasele sul banco degli imputati: rigore concesso ingenuo

Il difensore è entrato in una situazione di emergenza ma non si è fatto trovare pronto per traghettare la partita fino alla fine

Potremmo iniziare parlando delle attenuanti legate a Kabasele nella partita di ieri, ma alla fine giungeremo sempre al solito giudizio. Il difensore ha avuto molta pressione addosso dal momento che non è stato facile entrare all’improvviso in campo a causa di infortunio di un compagno.

Pellegrini entra in aerea di rigore assieme a Kabasele, i due si tengono la maglia a vicenda e la palla sta rimbalzando davanti a loro. Il trequartista della Roma arriva per primo sul pallone e prova il sombrero che viene ostacolato dal braccio di Kabasele nettamente troppo ampio. Una situazione evitabile e da prevedere specie se si è in vantaggio per 1 a 0. Quel rigore ha aperto poi le danze verso il baratro per la squadra di Runjaic ed è costato a Kabasele il titolo di Flop in campo. Le ultime di mercato: Nani sgancia la bomba: “Lucca? C’è chi lo vuole”