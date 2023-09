Cagliari-Udinese, Kabasele: “È come una finale per noi. Dobbiamo vincere”

Christian Kabasele è diventato in poco tempo uno dei perni su cui si poggia la retroguardia friulana. Complice gli infortuni di Masina ed Ebosse, l'ex giocatore del Watford si è preso la titolarità, mostrando spiccate doti tecniche e di lettura. Nel pre-partita della gara che si disputerà oggi alle 12,30, ha parlato ai microfoni di Dazn. Diretto e senza troppi fronzoli, il difensore ha raccontato come i bianconeri abbiano “lavorato bene, adesso però dobbiamo vincere. È come una finale per noi, l’ho già detto. Se non dovessimo portare i tre punti a casa oggi saremmo tra le ultime in classifica”.