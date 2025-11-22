Udinese-Bologna | Kabasele: “Dobbiamo crescere ancora…” Le parole

Al termina della gara contro il Bologna, Kabasele ha rilasciato delle dichiarazioni a caldo sulla partita al Bluenergy

Lorenzo Focolari Redattore 22 novembre 2025 (modifica il 22 novembre 2025 | 18:31)

La gara tra Udinese e Bologna è terminata 0 a 3. Kabasele ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita al Bluenergy.

“Il Bologna è una squadra molto forte ma abbiamo regalato la gara. Hanno fatto il primo goal dopo soltanto un tiro in porta, poi c’è stato il rigore. Tolto quello abbiamo preso goal evitabili. Il calcio è così se non si segna subito contro una squadra molto attrezzata, si rischia sempre di subire a lungo andare”.

”Nel secondo tempo, le prime occasioni hanno indirizzato tutta la gara a favore loro che hanno saputo gestire. Questa è la differenza per noi, dobbiamo ancora crescere perché non basta giocare per 50 minuti”.