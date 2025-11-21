Udinese News – Kristensen tenta il recupero: i ballottaggi attuali

Il danese ha dato ottime impressioni nelle ultime sessioni. I dubbi sono presenti anche sulle fasce laterali

Le esercitazioni tattiche effettuate ieri al Bruseschi hanno fornito indicazioni riguardo alla formazione che l'allenatore Runjaic intende schierare contro il Bologna. Al centro della retroguardia dell'Udinese ci sarà sempre il fidato Kabasele , permettendo così a Kristensen di recuperare completamente, evitando il rischio di un ritorno prematuro.

In attacco, Keinan Davis tornerà titolare, mentre Buksa inizierà dalla panchina. Il modulo rimarrà sul 3-5-2, con l'unica novità rappresentata dalla presenza di Davis dal primo minuto rispetto alla squadra vista all’Olimpico. La competizione durante il periodo di riposo è aumentata anche sulle fasce laterali. Jordan Zemura non è stato selezionato dallo Zimbabwe, rimanendo così a Udine. Il duello con Hassane Kamara pende comunque dalla parte dell’ivoriano, ma questa volta Zemura non si presenterà affaticato come era accaduto dopo le prime due soste autunnali, quando era tornato con 180 minuti giocati con la nazionale.