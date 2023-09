Notizie Udinese – Kabasele è out: Sottil ha già scelto il sostituto

La notizia del momento in casa Udinese è quella dell'assenza del difensore belga Kabasele. Ecco le ultime sul suo infortunio e sul rientro

La notizia del momento in casa Udinese è quella dell'assenza del difensore belga Kabasele. Ecco le ultime sul suo infortunio e sul rientro. Mister Sottil pensa già al sostituto in vista della sfida contro la Fiorentina (alle 15, alla Dacia Arena) di domenica pomeriggio. Il difensore è pronto per il suo esordio da titolare.