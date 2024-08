Notizie Udinese | Kabasele può restare: ha convinto mister Runjaic

Il punto è che in difesa, anche senza Joao Ferreira, c’è abbondanza. Per il Messaggero Veneto, la difesa potrebbe restare così come è, anche senza l’arrivo di un mancino, confermando Christian Kabasele. L'ex centrale delle Hornets non dispiace al tecnico tedesco, a dispetto di una stagione, la prima trascorsa in Friuli, davvero disastrosa. Per Runjaic Kabasele potrebbe restare, dunque, per il club bianconero anche, a meno che non arrivi un'offerta importante. Vederlo significherebbe non avere un ingaggio milionario sul groppone per un giocatore neppure chiave sullo scacchiere bianconero.