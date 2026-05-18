La stagione sta viaggiando a grandi passi verso il termine e manca solo una sfida contro il Napoli di Antonio Conte, non perdiamo un secondo e passiamo subito alle dichiarazioni di Christian Kabasele post ultima al BluEnergy Stadium. L'Udinese è uscita sconfitta dal campo da gioco, ma c'è comunque da fare il bilancio di una stagione in casa che ha regalato diversi aspetti positivi come le grandi vittorie contro il Napoli e la Roma. Logicamente è arrivato il saluto di uno dei perni centrali del club ai suoi tifosi, visto che c'è ancora da capire se potranno partire per la trasferta di Napoli che concluderà definitivamente una stagione positiva e in cui sono stati raggiunti gli obiettivi.

Le parole di Christian Kabasele

Kabasele

Sul proprio profilo social sono arrivate delle dichiarazioni a fine match, prima si è scusato per l'errore che è costato la partita e subito dopo ha ringraziato tutti i fans per l'incredibile supporto avuto e ricevuto anche prima dell'ultima sfida in casa proprio con la Cremonese. Ecco le sue dichiarazioni: "Alzo la mano per questa sconfitta, un peccato terminare in questo modo. Grazie per il vostro supporto incondizionato. Mandi". Un'avventura che sembra essere destinata a durare ancora una stagione sia per Kabasele che per l'Udinese.