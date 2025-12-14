Il terzino sinistro bianconero sta cercando di recuperare in fretta in vista della partita contro il Napoli

Con Zemura praticamente escluso per la partita di domenica, l’Udinese nutre speranze nel recupero di Kamara. Nei prossimi giorni potrebbe riprendere gli allenamenti con il gruppo. Il terzino ivoriano è stato fermo a causa di una fascite plantare dal 26 novembre scorso, due settimane fa. Ha ricevuto le cure necessarie, con l'intenzione di riaverlo in campo per la partita del 21 a Firenze.

L’infortunio di Zemura , di cui si attende un aggiornamento oggi, obbliga lo staff a cercare di anticiparne il ritorno. Se dovesse riuscirci, sarà difficile che Kamara possa giocare tutti i 90 minuti, oppure, in alternativa, potrebbe essere impiegato nell’ultima mezz'ora. Questa possibilità deve essere considerata poiché, nell'incertezza riguardante Zemura e Kamara, Kosta Runjaic dovrà trovare la soluzione più adatta.

Un'altra opzione sarebbe spostare Ekkelenkamp sulla fascia. La sua rapidità potrebbe permettergli di svolgere il ruolo di esterno 'di gamba', agevolando sia le coperture sia le azioni offensive in cui esprimere il suo talento, come già dimostrato nel ruolo di esterno nell'insolito 4-4-2 utilizzato nel campionato primavera scorso.