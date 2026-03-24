Notizie Udinese – Kamara e Davis vittime di insulti razzisti: la nota del club

Keinan Davis ed Hassane Kamara sono state vittime di insulti razzisti dopo la sfida contro il Genoa. Ecco tutti i dettagli e la nota del club

Hassane Kamara e Keinan Davis continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma allo stesso tempo un fatto deplorevole è accaduto nel corso delle ultime ore. Entrambi i calciatori sono stati vittima di insulti razzisti dopo la prova contro il Genoa terminata con la vittoria dei bianconeri. Passiamo alla nota ufficiale emanata dal club.