Hassane Kamara e Keinan Davis continuano a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato, ma allo stesso tempo un fatto deplorevole è accaduto nel corso delle ultime ore. Entrambi i calciatori sono stati vittima di insulti razzisti dopo la prova contro il Genoa terminata con la vittoria dei bianconeri. Passiamo alla nota ufficiale emanata dal club.
mondoudinese udinese news udinese Notizie Udinese – Kamara e Davis vittime di insulti razzisti: la nota del club
udinese
Notizie Udinese – Kamara e Davis vittime di insulti razzisti: la nota del club
Keinan Davis ed Hassane Kamara sono state vittime di insulti razzisti dopo la sfida contro il Genoa. Ecco tutti i dettagli e la nota del club
"Udinese Calcio condanna l'increscioso comportamento ai danni dei suoi giocatori Keinan Davis e Hassane Kamara, oggetto di insulti di stampo razzista sui propri profili social. Simili episodi vergognosi sono fuori da ogni logica di società civile ed inaccettabili e Udinese, storicamente modello di integrazione, si impegnerà sempre a contrastarli". Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Parla Nani, ecco le ultime su Davis <<<
© RIPRODUZIONE RISERVATA