L’Udinese affronta il Lecce con l’obiettivo di interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive e ritrovare punti davanti al proprio pubblico. Prima del calcio d’inizio, Hassane Kamara è intervenuto ai microfoni di DAZN, soffermandosi sulle difficoltà incontrate dalla squadra nelle ultime settimane e sulla necessità di cambiare passo, soprattutto nella fase offensiva.

Kamara: “Dobbiamo essere lucidi dopo quattro sconfitte”

“È sicuramente una situazione difficile. Ci manca qualcosa nei primi e negli ultimi trenta metri. Contro il Torino abbiamo calciato una sola volta in porta e commesso molti errori.

Gli infortuni non ci aiutano, perché abbiamo sempre giocatori importanti fuori, ma questo è il calcio e dobbiamo trovare soluzioni per vincere le partite.

Non dobbiamo guardare indietro, dobbiamo essere lucidi dopo quattro sconfitte. Sappiamo che dobbiamo fare di più, arrivare più spesso in area e prendere maggiormente l’iniziativa per mettere in difficoltà gli avversari. Credo che sarà una partita simile a quelle contro Cagliari e Torino”.