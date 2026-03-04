Udinese – Kamara fa il punto: “50 punti? Noi ci crediamo…”

Hassane Kamara è alle prese con il suo rientro sul campo da gioco, la convocazione è tornata nel corso dell'ultima sfida contro la Fiorentina. Adesso c'è da capire quando tornerà anche una maglia da titolare, non perdiamo un secondo ed ecco tutti i dettagli sulle dichiarazioni fatte dal calciatore nel corso dell'ultima serata ad Udinese Tonight.

"Vedendo i colpi fatti sul mercato nel corso di quest'estate si può capire come la squadra non stia puntando ad una semplice salvezza. Zemura? In questo ultimo periodo sta volando e giocando davvero molto bene".