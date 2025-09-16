Notizie Udinese – Kamara, Lovric e Bertola: le ultime dall’infermeria

Runjaic deve iniziare a preparare la gara contro il Milan e dall’infermeria arrivano buone notizie sugli infortuni

Lorenzo Focolari Redattore 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 10:44)

Ottimo inizio di stagione per l'Udinese, che ha accumulato 7 punti in tre partite. Nel ritorno in campo, ha conquistato una vittoria sul terreno dello Spezia, con il giovane Iker Bravo che ha segnato il suo primo gol. I friulani scenderanno di nuovo in campo domani, dove affronteranno il Milan di Max Allegri, squadra che ha vinto 1-0 contro il Bologna.

Runjaic sorride, non ci sono particolari preoccupazioni per Nicolò Bertola: ha avuto crampi contro il Pisa, sarà esaminato dal personale medico, ma non sembra nulla di grave. Alcuni fastidi per Hassane Kamara, alle prese con problemi muscolari che saranno monitorati giorno per giorno.

La notizia positiva riguarda Sandi Lovric, che era in panchina contro l’Inter e assente contro il Pisa a causa di un infortunio muscolare. Lo sloveno è pronto a rientrare in allenamento con la squadra questa settimana, cercando così di conquistare un posto da titolare contro il Milan.

