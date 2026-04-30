Hassane Kamara ha presentato (nel corso di queste ore) il prossimo incontro di campionato per l'Udinese contro i granata allenati da mister Roberto D'Aversa. Una partita importante, anche perché i bianconeri scenderanno in campo con la maglia che tributa i cinquant'anni dal terremoto in Friuli Venezia Giulia. Parole importanti, quelle utilizzate dal difensore laterale: "Contro il Torino una partita importante per quello che rappresentiamo e per il Friuli Venezia Giulia". Non perdiamo un secondo e passiamo alle dichiarazioni integrali dell'esterno arrivato tre stagioni fa dal Watford.

Le dichiarazioni del difensore laterale

Kamara e Messias

"Sarà una partita molto importante anche per tutto quello che è successo al Friuli, li aspettiamo allo stadio". Una sfida che rappresenta il cinquantesimo anniversario del terremoto che ha colpito il Friuli Venezia Giulia. Maglia speciale fatta dal club che non vede l'ora di poter indossare e soprattutto di poter utilizzare per vincere una sfida che deve avvicinare ai cinquanta punti finali in classifica (obiettivo principale del club). Cambiando rapidamente discorso, ecco le ultime sul mercato in entrata ed in uscita. Novità decisamente importanti che arrivano da una trattativa che potrebbe portare alla prima cessione ufficiali. I Pozzo in trattativa con il Torino di Urbano Cairo <<<