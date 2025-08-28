Udinese News – Karlsson è ancora una possibilità? Le ultime di mercato

Il nome di Jesper Karlsson è nuovamente associato all’Udinese . Il giocatore sembra essere ai margini del Bologna nonostante l''infortunio di Immobile che lo terrà lontano dai campi per un po'. Italiano sembra non vedere più Karlsson come una risorsa e quindi le strade dell'attaccante e del club sembrano pronte a dividersi.

La Gazzetta dello sport riporta oggi che il Bologna ha dei giocatori in esubero sugli esterni d’attacco e Karlsson sembra essere in procinto di partire. L’Udinese sta valutando la situazione e ha svolto un sondaggio per verificare la disponibilità e le modalità. È possibile un affare nell'ultimissimo momento.