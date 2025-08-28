Udinese News – Karlsson è ancora una possibilità? Le ultime di mercato

Il nome di Jesper Karlsson è nuovamente associato all’Udinese. Il giocatore sembra essere ai margini del Bologna nonostante l''infortunio di Immobile che lo terrà lontano dai campi per un po'. Italiano sembra non vedere più Karlsson come una risorsa e quindi le strade dell'attaccante e del club sembrano pronte a dividersi.
L'attaccante del Bologna non sembra essere sparito dai radar bianconeri: i Pozzo stanno pensando ad una possibile trattativa
La Gazzetta dello sport riporta oggi che il Bologna ha dei giocatori in esubero sugli esterni d’attacco e Karlsson sembra essere in procinto di partire. L’Udinese sta valutando la situazione e ha svolto un sondaggio per verificare la disponibilità e le modalità. È possibile un affare nell'ultimissimo momento.
In attacco Runjaic ha ottenuto l'inserimento di Adam Buksa dal mercato ma nonostante ciò serve qualcosa in più. Karlsson potrebbe essere un buon profilo per i bianconeri soprattutto se il Bologna aprisse al prestito. Le ultime di mercato: Palacios resta all’Inter e Solet vestirà bianconero! <<<
