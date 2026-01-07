Il metronomo dell'Udinese ha analizzato la gara di stasera contro il Torino.
Torino-Udinese | Karlstrom: “Vogliamo proseguire verso l’alto…” Le parole
Il centrocampista svedese ha rilasciato alcune dichiarazione nella fase post partita con il Torino: ecco le sue parole
Su quale aspetto ha lavorato di più Runjaic in settimana?
"Ci sono stati solo pochi giorni dopo l'incontro di Como, quindi non abbiamo avuto modo di allenarci a lungo. Stiamo cercando di migliorare la nostra costanza, oggi abbiamo offerto una buona prestazione e desideriamo disputare sempre più incontri in questo modo, non solo un singolo match ma una serie di partite consecutive. "
Quanto pesa questa vittoria?
"È fondamentale, vogliamo proseguire nel nostro cammino verso l'alto nella classifica. Sarebbe piacevole portare a termine una partita senza stress. . . (ride, ndr)"
