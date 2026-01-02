Udinese – Un faro intramontabile: Karlstrom nel cuore della squadra

Il centrocampista svedese è ormai la certezza più stabile della squadra: Runjaic si fida ciecamente di lui

Lorenzo Focolari Redattore 2 gennaio 2026 (modifica il 2 gennaio 2026 | 10:30)

Jesper Karlstrom è una delle certezze indiscusse della nuova Udinese guidata da Runjaic, un calciatore scelto fin dall'inizio dal mister per apportare ordine, equilibrio e continuità al centrocampo friulano. Giunto per prendere il posto di Walace nel cuore della formazione, il giocatore svedese si è distinto per regolarità, solidità e un'ottima lettura del gioco, diventando uno dei componenti più affidabili in questo avvio di stagione.

I giornali mettono in risalto come il centrocampista nordico abbia assunto un'importanza cruciale nella definizione della nuova identità della squadra: non solo per le sue abilità tecniche, ma soprattutto per una intensità nel corso che lo colloca stabilmente tra i più dinamici della squadra, in un settore che già può vantare la straordinaria mobilità di Arthur Atta, il quale è il calciatore che corre di più nell’Udinese e tra i principali in Serie A.

La sua presenza, frequentemente nella top 2 dei giocatori più attivi dell’Udinese ad ogni partita, rappresenta una garanzia per Runjaic, che ha potuto fare affidamento su di lui in ogni incontro stagionale, eccetto per i minuti finali con i giallorossi. Nella stagione precedente, aveva totalizzato 37 presenze su 38, dimostrando un'affidabilità fisica e mentale che pochi possono vantare nel suo ruolo. Le ultime di mercato: Regalo di Natale dei Pozzo? Arriva il bomber <<<