Udinese – Karlstrom: il giallo contro il Verona complica i piani di Runjaic

Un'ammonizione che arriva in un momento delicato della stagione, con i bianconeri impegnati a dare continuità all'utilità dei risultati. La squalifica automatica scatterà alla prossima ammonizione, costringendo mister Runjaic a ridisegnare la mediana.

Karlstrom sarebbe costretto, in tal caso, a saltare almeno una partita laddove prendesse il quinto giallo. L'assenza dello svedese peserà sicuramente sulle dinamiche di gioco della squadra, ma l'allenatore potrà contare sul resto della rosa per sopperire a questa assenza.