Udinese-Genoa | Karlstrom: “Siamo sconfortati perché…” Le parole

Il capitano dell'Udinese Jesper Karlstrom ha preso la responsabilità dopo la sconfitta al 'Friuli'. In un'intervista a Telefriuli ha dichiarato: "Siamo davvero sconfortati, puntavamo a conquistare tre punti per migliorare la nostra posizione in classifica. Il risultato non è quello che speravamo. Fino ad ora abbiamo avuto una buona stagione, ma sappiamo di poter dare di più. Questa partita doveva essere vinta se desideriamo scalare la classifica".

"Prima di questo match eravamo in forma, avevamo ottime sensazioni. Il primo tempo non è andato come previsto, successivamente abbiamo avuto delle chance, ma il nostro problema resta il fatto di aver subito gol troppo facilmente. L'assenza di Atta? È un giocatore molto forte e ci manca, ma abbiamo una squadra competitiva con altri bravi elementi. Oggi Piotrowski ha segnato. Avere più punti in trasferta che al 'Friuli'? Non è accettabile, questo stadio è il nostro terreno di gioco e dobbiamo performare meglio qui. "