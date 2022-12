Udinese Primavera-Koper 3-2 / Ecco come è andato il match amichevole

La squadra allenata da mister Jari Sturm è scesa in campo ieri pomeriggio per un match amichevole. Ecco come si sono comportati i bianconeri

Il team bianconero continua a lavorare in vista dei prossimi incontri di campionato. La squadra si sta preparando sui campi del Bruseschi e sta dando tutto pur di fare la differenza anche nel corso della seconda parte di questo campionato. Nel frattempo c'è anche un'altra Udinese che vuole recuperare e farsi notare dopo una prima parte di annata decisamente fallimentare. Si parla della squadra primavera che nelle prime dodici giornate è riuscita a collezionare soltanto quattro punti e divide l'ultimo posto in classifica con il Cesena. In queste ore sta andando in scena la preparazione, in vista dei prossimi impegni di campionato che sono stati fissati per il sette di Gennaio. Nel frattempo andiamo a vedere come si è comportato oggi il team in amichevole.

La partita giocata ieri pomeriggio è stata molto combattuta e soprattutto ha regalato diversi spunti. La squadre scese in campo sono state il Koper e proprio l'Udinese primavera. Il risultato finale ha visto sorridere i bianconeri, visto che sono riusciti a portarsi a casa una vittoria importante per ben 3-2. Questo potrebbe essere il risultato che restituisce grande morale ad una società che per il momento non è riuscita ancora a collezionare dei match di cui andarne propriamente fieri. Ieri in campo, inoltre, c'erano diverse assenze. Ecco di chi si sta parlando.

Gli assenti — Diversi giocatori non erano presenti ieri pomeriggio perché impegnati con il tecnico della prima squadra Andrea Sottil. Mancavano i due attaccanti più importanti di tutta la squadra e stiamo parlando del neo arrivato Vivaldo Semedo ed anche del fantasista (già nel giro della nazionale) Simone Pafundi. Non solo loro due, perché tra gli assenti va rimarcato anche un altro talento come Asante.