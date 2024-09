Udinese 1-1 Koper | Pari nel test match, tanto spazio per i nuovi: commento

La sfida tra i bianconeri e il club sloveno si conclude in parità. Le squadre non si sono risparmiate ed anzi hanno sorpreso. Il commento

Termina 1-1 la sfida tra il Koper e l'Udinese. Un'amichevole che ha regalato ottimi spunti al tecnico Kosta Runjaic in vista della ripresa del campionato e dell'importantissima sfida contro un'altra sorpresa come il Parma. Oggi il club scende in campo con ben quattro nuovi acquisti dentro sin dal primo minuto, stiamo parlando di Iker Bravo, Ekkelenkamp, Touré e Rui Modesto.