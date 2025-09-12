Franco Bonora, ex giocatore dell'Udinese, ha condiviso le sue opinioni con "Il Gazzettino" riguardo ai bianconeri, che domenica scenderanno in campo per sfidare il Pisa:
Udinese – Bonora sulla squadra di Kosta Runjaic: le parole dell’ex
"Quando si ottiene una vittoria sul terreno dell'Inter, da un lato si dimostra di avere un team competitivo, ma dall'altro è fondamentale mantenere i piedi per terra. Bisogna stare attenti a non subire un colpo psicologico da una sconfitta contro una squadra che punta alla salvezza, anche se è giusto riconoscere che l'Udinese è più determinata. A Pisa bisogna essere pronti a qualsiasi cosa. Sarebbe un vero peccato sprecare il successo di Milano, anche se il mister Runjaic certamente sta monitorando la situazione e motivando i suoi nel modo giusto".
"L'Udinese ha giovani promettenti, dotati di grandi abilità. Ci sono anche giocatori su cui si può fare affidamento, come Solet in particolare. Non dimentichiamo Davis, un attaccante che non ha punti deboli, eccezion fatta per il fisico, e Atta. Sembra proprio che l'Udinese attuale sia la più forte degli ultimi anni, ma dovrà dimostrarlo in campo. A Pisa sarà cruciale non commettere errori".
