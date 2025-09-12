Udinese – Bonora sulla squadra di Kosta Runjaic: le parole dell’ex

L'ex difensore bianconero ha rilasciato delle dichiarazioni sulla squadra di Runjaic e sui possibili traguardi da raggiungere

"Quando si ottiene una vittoria sul terreno dell'Inter, da un lato si dimostra di avere un team competitivo, ma dall'altro è fondamentale mantenere i piedi per terra. Bisogna stare attenti a non subire un colpo psicologico da una sconfitta contro una squadra che punta alla salvezza, anche se è giusto riconoscere che l'Udinese è più determinata. A Pisa bisogna essere pronti a qualsiasi cosa. Sarebbe un vero peccato sprecare il successo di Milano, anche se il mister Runjaic certamente sta monitorando la situazione e motivando i suoi nel modo giusto".