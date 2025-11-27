mondoudinese udinese news udinese Udinese – Kristensen continua a lavorare per il rientro: il punto

Udinese – Kristensen continua a lavorare per il rientro: il punto

Il centrale danese vuole rientrare per la sfida al Tarfini contro il Parma di Cuesta. Runjaic lo monitora sessione dopo sessione
Thomas Kristensen continua a seguire una strategia diversificata. L’Udinese spera di poterlo inserire nella rosa per il match di sabato al Tardini, ma sembra più sensato puntare alla successiva sfida di Coppa Italia a Torino contro la Juventus, in programma per martedì 2 dicembre.

Considerando il calendario, che per dicembre prevede non solo la Coppa Italia ma anche quattro incontri di campionato, è fondamentale gestire bene le energie. Attualmente l’Udinese non presenta problemi di ammonizioni disciplinari: nessun giocatore è sotto diffida o squalificato, e questo è sicuramente un aspetto positivo.

Più inquietante, per chi è scaramantico, è invece la scelta dell'arbitro che designato per il match al Tardini, che sarà Marco Piccinini. L'arbitro di Forlì ha diretto per la prima volta una partita dell’Udinese contro il Parma, nel 2019: i parmigiani si imposero al 'Friuli' con un punteggio di 1-3. Con Piccinini, i friulani hanno perso soltanto una volta in otto incontri, rispetto alle tre sconfitte in dieci precedenti. Le ultime di mercato: Allegri vuole Kristensen: il piano dei rossoneri<<<

