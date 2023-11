Udinese – Kristensen non ce la fa, parte il ballottaggio tra Ferreira e Masina

Il difensore danese Thomas Kristensen non ce la fa. Proprio in questi minuti parte il ballottaggio tra il portoghese Ferreira e Adam Masina

Thomas Kristensen non ce la fa e proprio in questi minuti parte quello che è a tutti gli effetti il ballottaggio per l'ultimo posto da titolare in difesa. Una situazione non semplice per la squadra che ha bisogno di un'alternativa e deve scegliere tra due opzioni percorribili, tutte e due di un certo spessore.