Notizie Udinese | Kristensen out con l’Avellino: ancora problemi fisici

Il centrale non si è allenato e come confermato dal mister non sarà a disposizione per il match di Coppa Italia

Arrivano brutte notizie per Runjaic. Thomas Kristensen, difensore danese dell'Udinese, è ancora alle prese con un problema fisico. Alla vigilia della gara di Coppa Italia che vedrà i bianconeri impegnati contro l'Avellino, il danese non sarà disponibile. A confermare la situazione sono arrivate le parole del mister Kosta Runjaic direttamente dalla conferenza stampa odierna: "Kristensen non è ancora a disposizione. Domani non sarà nemmeno in panchina. Sta facendo dei miglioramenti giorno dopo giorno, ha iniziato a lavorare con il gruppo ma non vogliamo correre dei rischi. Si porta dietro un problema muscolare dalla scorsa stagione e vogliamo procedere con cautela per evitare delle ricadute." Il giocatore sarà tenuto a riposo per averlo a disposizione la prima di campionato. Cambiando rapidamente discorso, ma restando in tema, ecco le prime parole di Karlstrom <<<