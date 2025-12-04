Dopo la deludente prestazione a Torino, anche a causa di scelte tecniche criticate chiaramente da Il Gazzettino, l’Udinese si prepara a rituffarsi nel campionato e si concentra sul Genoa. Contro il Grifone potrebbe rivedersi Kristensen, rientrato nei minuti finali a Torino dopo essere stato assente dall'inizio di ottobre.
udinese
Udinese – Kristensen pronto per la titolarità? Il punto
Secondo quanto riporta Il Gazzettino, ora sta bene, il quindici minuti concessi da Runjaic lo hanno confermato, dunque potrebbe entrare a far parte della formazione titolare lunedì quando i bianconeri sfideranno il Genoa, che ieri ha subito una sconfitta contro l'Atalanta negli ottavi di finale della Coppa Italia. Pertanto, contro la squadra di De Rossi, l’unico giocatore indisponibile sarà Kamara, che sta affrontando una fascite plantare al piede destro.
Per quanto riguarda Atta, sostituito nel secondo tempo a causa di un leggero problema fisico, non ci sono motivi di preoccupazione, sebbene oggi il francese verrà sottoposto a esami strumentali come misura precauzionale. Le ultime di mercato: Futuro di Atta scritto: “Mercato? Vi dico che…”<<<
