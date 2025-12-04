Udinese – Kristensen pronto per la titolarità? Il punto

Il danese sembra essere recuperato al 100% dopo i pochi minuti di Torino. Alle porte c’è il Genoa e Runjaic sta pensando alla sua titolarità

Secondo quanto riporta Il Gazzettino, ora sta bene, il quindici minuti concessi da Runjaic lo hanno confermato, dunque potrebbe entrare a far parte della formazione titolare lunedì quando i bianconeri sfideranno il Genoa, che ieri ha subito una sconfitta contro l'Atalanta negli ottavi di finale della Coppa Italia. Pertanto, contro la squadra di De Rossi, l’unico giocatore indisponibile sarà Kamara, che sta affrontando una fascite plantare al piede destro.